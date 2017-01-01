Світові ціни на нафту різко впали

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25 травня країни ОПЕК домовились скоротити видобуток нафти

Ціна липневих ф'ючерсів на нафту марки Brent у Лондоні на біржових торгах на InterContinental Exchange Futures (ICE Futures) за підсумками сесії 25 травня знизилася на 4,6%, або на 2,5 долара/барель, до 51,46 долара/барель, а ціна липневих ф'ючерсів нафти WTI під час електронних торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) 25 травня знизилася на 4,8%, або на 2,46 долара/барель, до 48,9 долара/барель, порівняно з результатами торгів 24 травня.

Про це свідчать котирування ICE Futures і NYMEX.

Станом на 9:56 п'ятниці липневі ф'ючерси нафти марки Brent на ICE Futures торгувалися на рівні 51,59 долара/барель, що на 0,25%, або на 0,13 долара/барель вище порівняно із закінченням торгів 25 травня.

Липневі ф'ючерси нафти марки WTI на NYMEX на 9:56 п'ятниці торгувалися на рівні 48,92 долара/барель, що на 0,04%, або на 0,02 долара/барель вище порівняно із закінченням торгів 25 травня.

30 листопада 2016 року країни ОПЕК домовилися скоротити нафтовидобуток на 1,2 млн барелів, до 32,5 млн барелів на добу, з 1 січня 2017 року.

Картель очікує, що країни, що не входять в ОПЕК, також скоротять видобуток на 600 тис. барелів/доба, зокрема Росія – на 300 тис. барелів/доба.

У зв'язку з ухваленням рішення ОПЕК про обмеження добового видобутку 30 листопада ціна січневої нафти марки Brent на торгах на ICE Futures зросла на 8,82%, або на 4,09 долара/барель, до 50,47 долара/барель, а січневі ф'ючерси на нафту WTI на NYMEX – на 9,31%, або на 4,21 долара/барель, до 49,44 долара/барель.

10 грудня 2016 року країни, що не є учасниками картелю, пообіцяли скоротити добовий видобуток на 0,56 млн барелів/доба.

Нагадаємо, вчора ОПЕК продовжила угоду про обмеження нафтовидобутку.

Джерело: Українські новини