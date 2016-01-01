Свобода слова досі під загрозою: в Україні зафіксували 262 випадки тиску на журналістів

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Найбільше працівникам ЗМІ перешкоджали працювати приватні особи, правоохоронці та місцева влада

У 2016 році на неокупованій території України зафіксували 262 випадки порушень свободи слова, що приблизно на 15% менше, ніж минулого року (у 2015 році зафіксували 310 порушень свободи слова в Україні, у 2014 році – 995 випадків). Такі дані наводить Інститут масової інформації у щорічному дослідженні «Барометр свободи слова».

Разом з окупованими Кримом (31 випадок) та територіями Донбасу (12 випадків) у 2016 році кількість порушень свободи слова склала 305 випадків.

Категорією, у якій зафіксовано найбільше порушень, стали перешкоджання законній професійній діяльності журналістів – 107 випадків (у 2015 році – 100, у 2014 році – 150, у 2013 році – 130 перешкоджань). Найбільше журналістам перешкоджали приватні особи, правоохоронці та місцева влада.

На другому місці за кількістю випадків йдуть погрози та залякування журналістів – 42 випадки. У 2016 році ця категорія перевищила за кількістю випадків минулий рік, коли було зафіксовано 36 погроз журналістам (у 2014 році – 98, у 2013 році – 35). Погрожували переважно приватні особи та депутати різних рівнів.

У трійку лідерів за кількістю випадків також увійшли побиття та напади на журналістів та обмеження доступу до публічної інформації – по 30 випадків відповідно.

Кількість випадків побиттів і нападів на журналістів у 2016 скоротилась майже вдвічі, порівняно з 2015 роком (58 нападів), і майже в 10 разів, порівняно з 2014 роком (286 випадків). Основними нападниками на журналістів цього року були приватні особи. Таку тенденцію дослідники фіксують вже другий рік поспіль, на відміну від 2013 та 2014 років, коли основними агресорами були представники правоохоронних органів та місцеві чиновники.

Кількість обмежень доступу до публічної інформації цього року майже зрівнялася з попереднім роком (33 випадки), у 2013 року – 14, у 2013 році – 13 випадків. У 2016 році, як і попереднього року, обмежували доступ журналістів переважно органи місцевої влади.





На території неокупованої України зафіксували 262 випадки порушень свободи слова

Крім того, у 2016 році в Україні стався 1 випадок убивства журналіста (у 2015 – 2, у 2014 році – 7, у 2013 – жодного). У Києві 20 липня в результаті вибуху автомобіля загинув відомий журналіст Павло Шеремет, який їхав в цій машині.

На окупованих територіях Донецької і Луганської областей дослідникам вдалося зафіксувати 12 випадків порушень свободи слова, враховуючи обмежений доступ до цієї території. Зокрема, це блокування мовлення українських телеканалів, сайтів, оприлюднення даних журналістів на сепаратистських сайтах – базах даних. Також у полоні так званої «ЛНР» зараз перебуває троє блогерів – мешканців Луганська, яким бойовики закидають поширення «екстремістських матеріалів» щодо самоназваних республік. Для порівняння – минулого року ІМІ зафіксував на окупованих територіях Донбасу 16 випадків.

В анексованому Росією Криму у 2016 році зафіксовано 31 випадок порушень свободи слова, що трохи менше, ніж минулого року (43 випадки). На півострові на ЗМІ та журналістів, як і минулого року, тиснули російські спецслужби, Роскомнагляд, окупаційна кримська влада.