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    «Святий мученик»: терористи збираються канонізувати Моторолу

    • Сьогодні, 13:03
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    На честь померлого ватажка бойовиків уже навіть намалювати ікону з його зображенням

    Прихильники терористів на Донбасі запропонували канонізувати вбитого ватажка бойовиків Арсена Павлова (Моторолу) і вже написали «ікону» з його зображенням. Про це пише «Depo.Донбас» із посиланням на ресурс прибічників бойовиків.

    На думку прибічників бойовиків, Моторола «загинув мученицькою смерттю, захищаючи свої переконання». А тому вони пропонують зарахувати його до лику святих мучеників і канонізувати «воїна Христового».

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    «Лави православного воїнства на небесах поповнилися мучеником-воїном Арсенієм Павловим, життя і смерть якого є прикладом для всіх нас. У своїй боротьбі за чистоту віри ми висуваємо ініціативу про канонізацію святого воїна божого Арсенія», – йдеться у пропозиції.

    Ікона із зображенням «Мотороли»
    Ікона із зображенням Мотороли

    Нагадаємо, підприємство «Пошта Донбасу» до російського Дня захисника вітчизни має намір випустити блок з семи поштових марок із портретами «героїв ДНР», у тому числі із Моторолою.

    Один з найбільш жорстоких бойовиків «ДНР» Арсен Павлов (Моторола) загинув 16 жовтня. Коли терорист повертався додому, в ліфті спрацював саморобний вибуховий пристрій.

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