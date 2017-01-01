Святкова ніч в Україні пройшла спокійно, - Нацполіція



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Всього в ніч з 31 грудня на 1 січня по Україні відбулося 680 новорічних масових заходів

Порушень громадського порядку не допущено

У святкових заходах резонансних ДТП та порушень громадського порядку на території держави не зареєстровано.

Про повідомив департамент комунікації Національної поліції України.

«Порушень громадського порядку не допущено. На дорогах держави в новорічну ніч резонансних ДТП не зареєстровано», - йдеться в повідомленні.

Всього в ніч з 31 грудня на 1 січня по Україні відбулося 680 новорічних масових заходів. У них взяли участь майже 1,1 млн чоловік.

Найбільш багатолюдні заходи відбулися в Дніпропетровській (в 99 заходах взяли участь 700 тис. Чоловік), Запорізькій (50 тис. Чоловік, 48 заходів), Одеській (43 тис. Чоловік, 17 заходів) та Тернопільській (38 тис. Чоловік, 31 захід) областях.

Публічну безпеку і порядок під час їх проведення забезпечували 7 тис. Співробітників поліції і 1 тис. Військовослужбовців Національної гвардії України.