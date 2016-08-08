Телеканал BBC показав фільм про можливий вплив Росії на перемогу Трампа на виборах

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Кореспондент ВВС Джон Суіні поспілкувався з кількома експертами з безпекової сфери

Британський телеканал BBC зняв передачу, в якій вирішив дослідити роль Росії у перемозі Дональда Трампа на президентських виборах у США.

Причиною для виходу програми «Панорама» на BBC стала нещодавно опублікована стаття, в якій стверджується, що Росія має компромат на Трампа, в тому числі, можливо, і сексуального характеру.

«У Росії може бути якась інформація, отримана ними за допомогою кібершпіонажу, що може нашкодити йому, його репутації або його бізнес-інтересам... Думаю, що можна припустити, що так воно і є»,– розповів у інтерв'ю ВВС колишній виконувач обов'язків директора ЦРУ Джон Маклафлін.

Кореспондент ВВС Джон Суіні поспілкувався з кількома експертами з безпекової сфери, наприклад Малькольмом Нансом – колишнім співробітником американської розвідки, який вивчав методи російського шпигунства.

За його словами, багато кімнат у готелях, де зупиняються важливі персони, обладнані засобами для прослуховування, або ж іншими системами збору інформації, що дозволяють дистанційно стежити.

«Все у цій доповіді точно відповідає тому, як працює російська розвідка», – стверджує Малькольм Нанс.

Джон Маклафлін вважає, що Дональд Трамп може бути вкрай наївним у питаннях відносин з Росією.

«Можливо, Трамп грає на руку Росії. Є такий термін, яким люблять кидатися росіяни - «корисний ідіот», тобто той, хто підігрує тому, що вони намагаються домогтися, не вельми розмірковуючи про це»,– зазначив колишній розвідник.

І Дональд Трамп, і представники Кремля категорично відкинули існування такого досьє.

Документальний фільм Джона Суіні про роль Росії в американських виборах вийшов у ефір у понеділок, 16 січня.