Теракт у Манчестері: поліція затримала ще двох підозрюваних



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Теракт у Манчестері

Щоб затримати підозрюваних, поліція вдалася до контрольованого вибуху

Британська поліція провела у суботу додаткові рейди в рамках розслідування теракту в Манчестері і затримала ще двох підозрюваних. Про це повідомляє Agence France-Presse.

Двоє чоловіків у віці 20 і 22 років були затримані на півночі Манчестера вранці у суботу після того як поліція вдалася до контрольованого вибуху, щоб потрапити до приміщення, де знаходилися підозрювані.

Таким чином, кількість підозрюваних у справі про теракт зросла до 11 осіб.

Серед затриманих також батько і брат Салмана Абеді, який є ймовірним виконавцем теракту на стадіоні в Манчестері.

Як повідомляв «Главком», внаслідок теракту на стадіоні «Манчестер Арена» 22 травня загинуло 22 людини, 64 було поранено. Стан 20 потерпілих лікарі оцінили як критичний.

Як відомо, терористи ІДІЛ взяли на себе відповідальність за вибух у британському Манчестері.

Джерело: Європейська правда