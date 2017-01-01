Теракт у турецькому клубі: у Стамбулі побили чоловіка, схожого на нападника



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чоловіка спробували лінчувати після того, як натовп вирішив, що він схожий на ймовірного бойовика ІДІЛ

Після того, як натовп почав переслідувати чоловіка, він спробував утекти, проте перехожі його спіймали і сильно побили

У стамбульському районі Пендик у середу люди побили чоловіка, зовнішньо схожого на терориста, який влаштував стрілянину у нічному клубі в Стамбулі новорічної ночі. Про це у повідомляє Hurriyet Daily News.

«Чоловіка спробували лінчувати у стамбульському районі Пендик після того, як натовп вирішив, що він схожий на ймовірного бойовика ІДІЛ, який 1 січня напав на знаменитий нічний клуб Reina, убивши 39 осіб та поранивши ще 65», – йдеться у повідомленні.

За словами потерпілого, який є громадянином Туркменістану, після того, як натовп почав його переслідувати, він спробував утекти, проте перехожі його спіймали і сильно побили.

Зазначається, що після інциденту люди викликали поліцію, яка забрала чоловіка та встановила, що постраждалий не має жодного відношення до атаки на нічний клуб. Однак, поліція, встановила, що у громадянина Туркменістану закінчився термін дії візи, після чого чоловіка відправили до департаменту у справах іноземців для депортації.

Нагадаємо, в новорічну ніч у нічному клубі Reіna в Стамбулі озброєний автоматом терорист увірвався в приміщення, де перебувало понад 700 осіб, і відкрив по них стрілянину. В результаті загинуло 39 осіб, серед них 16 іноземців, ще 69 осіб було поранено. Влада кваліфікувала напад як теракт. Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угруповання «Ісламська держава». Зараз поліція продовжує пошуки терориста.