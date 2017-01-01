Тереза Мей оголосила про проведення дострокових виборів у парламент

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Тереза Мей

Вибори у Британії відбудуться у червні

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей оголосила про проведення дострокових виборів , передає ВВС.

«Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей оголосила про проведення дострокових парламентських виборів 8 червня», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 29 березня голова Євроради Дональд Туск отримав від Британії офіційний лист про Brexit. Перед цим прем'єр-міністр Великої Британії запустила Brexit.

Під час референдуму в червні 2016 року більшість жителів Британії (51,9%) висловилися за вихід країни зі складу ЄС.

Як відомо, сьогодні президент України Петро Порошенко зустрінеться із Терезою Мей у Лондоні.

Програмою візиту передбачені зустрічі Порошенка з прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей, окремими членами уряду та представниками палати громад британського парламенту.

Заплановано виступ президента України у Королівському інституті міжнародних відносин «Четем Хауз» на тему: «Битва за Україну: лідерство та солідарність проти агресії».

Президент України також зустрінеться з провідними представниками британського бізнесу.