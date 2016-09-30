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Остап Семерак чекає на аналогічні рішення в своїх областях від Івано-Франківської та Чернівецької облдержадміністрацій

Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак переконаний, що збільшуючи природо-заповідні території Україна поступово переходить на європейські норми збереження та розвитку національних природних багатств. Про це він заявив, коментуючи рішення Закарпатської облдержадміністрації щодо розширення території національних природних парків на 23254,3 га.

До програми розширення увійшли національні природні парки «Синевир», «Зачарований край» і «Ужанський». Необхідні документи для підготовки відповідних проектів указів президента України вже направлено до Міністерства екології та природних ресурсів.

Такому рішенню передувала тривала, злагоджена командна робота представників центральних та місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування, наукових та громадських організацій.

«Збереження природного стану Карпат є важливим природоохоронним завданням для України. Розширення територій національних парків на Закарпатті лише початок великої роботи по розширенню ПЗФ. Наразі черга за прийняттям аналогічних рішень в своїх областях за Івано-Франківською та Чернівецькою облдержадміністраціями», - зазначив Семерак.

Нагадаємо, що Мінприроди, в рамках проекту «Збереження карпатських пралісів», схвалило клопотання Українського товариства охорони птахів щодо включення особливо цінних природних ділянок до складу національних природних парків, у тому числі пралісових, у Карпатському регіоні. Впровадження проекту здійснюється за підтримки Франкфуртського зоологічного товариства.

Протягом 2015-2016 років за підтримки Мінприроди тривав процес погодження із землекористувачами розширення території зазначених парків.