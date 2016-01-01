Терористи 22 рази відкривали вогонь на Донбасі за минулу добу

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Світлодарська дуга

Бойовики двічі намагалися атакувати наші позиції в районі Світлодарської дуги, і обидва рази були зупинені вогнем у відповідь

Минулої доби російсько-окупаційні війська 22 рази вели вогонь по позиціях українських військових, передає прес-центр штабу АТО.

«Минулої доби російсько-окупаційні війська зосередили вогонь здебільшого на донецькому напрямку. З артилерії калібру 122-міліметри та 120-міліметрових мінометів обстрілювали наші позиції в районі Луганського. З 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів – Авдіївку, Новгородське, Верхньоторецьке і знову ж Луганське», - йдеться в повідомленні.

Крім того, бойовики двічі намагалися атакувати наші позиції в районі Світлодарської дуги, і обидва рази були зупинені вогнем у відповідь.

«На маріупольському напрямку зі 120-ти та 82-міліметрових мінометів противник обстріляв Красногорівку, Старогнатівку та Водяне.

На луганському напрямку з протитанкових ракетних комплексів та 82-міліметрових мінометів ворог вів вогонь по Кримському. З гранатометів – по Попасній і Жовтому.

Загалом зафіксовано 22 обстріл, з яких три – по населеному пункту», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, як повідомив волонтер та координатор проекту «СтопТеррор» Семен Кабакаєв, На Світлодарской дузі поблизу Дебальцеве Донецької області загинули троє українських військовослужбовців, які потрапили в полон до проросійських бойовиків.