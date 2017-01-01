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    Терористи двічі обстріляли контрольний пост «Мар'їнка»

    • Сьогодні, 08:48
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    В обох випадках обстріли російські найманці здійснювали з боку населеного пункту Олександрівка

    Минулої доби бойовики із мінометів, стрілецької зброї та гранатометів два рази обстріляли позиції контрольного пункту в’їзду-виїзду «Мар’їнка» та однойменного контрольного поста. Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.

    Обстріл КПВВ «Мар’їнка» було здійснено з міномету та стрілецької зброї. Під час обстрілу пропуск осіб через контрольний пункт не здійснювався.

    По контрольному посту «Мар’їнка» вогонь терористи відкривали із гранатомету, у результаті чого розриви гранат фіксувалися поблизу КрП.

    В обох випадках обстріли російські найманці здійснювали з боку населеного пункту Олександрівка, що на тимчасово непідконтрольній території.

    Постраждалих серед цивільних та військовослужбовців немає. Прикордонники вогонь у відповідь не відкривали.

    Нагадаємо, внаслідок вчорашнього обстрілу в житловому сектору Авдіївки загинув цивільний.

     

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