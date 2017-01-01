Бойовики обстріляли житловий сектор Авдіївки: є загиблі
- Сьогодні, 19:34
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В результаті осколкових поранень загинув чоловік
Сьогодні, 16 лютого, бойовики завдали артилерійського удару по житловому сектору Авдіївки. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook начальник Головного управління Національної поліції в Донецькій області В’ячеслав Аброськін.
«Зафіксовані попадання в багатоповерхові будинки по вул. Гагаріна і 9-й квартал. Тривають розбори завалів. Вже є загиблий - чоловік, 1973 року народження, помер в результаті осколкових поранень», - написав він.
Аброськін додав, що інформація про потерпілих уточнюється.
Нагадаємо, у середу, 15 лютого, бойовики протягом дев’яти годин безперервно гатили по позиціях сил АТО в Авдіївці.
Внаслідок нічного обстрілу по житловому сектору Авдіївки зазнали руйнувань 8 приватних будинків.