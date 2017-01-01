Терористи ІДІЛ взяли на себе відповідальність за теракт у Кабулі

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Фото: Reuters Теракт у Кабулі 31 травня 2017 року

За останніми даними, кількість загиблих становить 80 осіб, поранених – 350

Бойовики терористичної організації «Ісламська держава» взяли на себе відповідальність за вибух у столиці Афганістану Кабулі, що забрав життя понад 80 людей.

Про це повідомляє телекомпанія Al Maydeen, яка базується в Лівані.

«ІДІЛ взяла на себе відповідальність за вибух у Кабулі, внаслідок якого сьогодні загинули десятки людей», – йдеться в повідомленні.

За даними кабульської поліції, біля будівлі посольства Німеччини було приведено в дію вибуховий пристрій, закладений в автомобілі.

«Було підірвано машину з вибухівкою біля посольства Німеччини, але поруч розміщено також кілька інших важливих об'єктів і офісів. Важко сказати, що стало конкретною метою вибуху», – повідомив журналістам представник поліції Башир Муджахід.

Вибух пролунав уранці в середу в районі Кабула, де розміщені іноземні посольства та президентський палац.

З початку цього року в Кабулі сталося щонайменше сім серйозних атак, унаслідок яких загинули та дістали поранення кілька сотень людей. Зокрема, 20 травня в афганській столиці терористи скоїли напад на житловий комплекс міжнародної доброчинної організації Operation Mercy, внаслідок чого загинули місцевий охоронець та громадянка Німеччини. Відповідальність за ці напади брали на себе рух «Талібан» або терористичне угруповання «Ісламська держава».