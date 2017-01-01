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    У столиці Афганістану біля посольства Німеччини стався вибух

    • Сьогодні, 08:15
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    Поранені в результаті вибуху в центрі Кабулу
    Поранені в результаті вибуху в центрі Кабулу

    В результаті вибуху в центрі Кабулу є вбиті і поранені

    У Кабулі - столиці Афганістану - в районі недалеко від президентського палацу і іноземних посольств стався потужний вибух. Про це повідомляє Reuters.

    «Кілька людей були вбиті і поранені в результаті вибуху біля укріпленого входу в німецьке посольство», — сказав представник Кабульської поліції Басир Муджахід.

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    «Це був замінований автомобіль поряд з посольством Німеччини, але є кілька інших важливих сполук і офісів поруч там теж. Важко сказати, які саме цілі», — додав він.

    Наразі жодне з угруповань не взяло на себе відповідальності за вибух.

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