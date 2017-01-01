Терористи обстріляли пункт пропуску «Мар'їнка»

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Вогонь бойовики вели з гранатометів та стрілецької зброї

Бойовики вранці обстріляли із гранатометів та стрілецької зброї контрольний пост «Мар'їнка»

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

«Cьогодні, о 5:25, незаконні збройні формування відкрили вогонь та обстрілювали позиції контрольного поста «Мар'їнка», де несуть служби військовослужбовці Держприкордонслужби та ЗСУ», - йдеться у повідомленні.

При цьому зауважується, що вогонь бойовики вели з гранатометів та стрілецької зброї.

«Гранати розірвалися поряд з контрольним постом. Обстріл здійснювався з боку населеного пункту Олександрівка, що на тимчасово непідконтрольній території», - уточнюється у повідомленні.

Зазначається, що під час обстрілу громадян та транспортних засобів на контрольному посту «Мар'їнка» не було.

«Постраждалих серед цивільних та військовослужбовців немає. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, бойовики в односторонньому порядку продовжують порушувати Мінські угоди, використовуючи артилерію та міномети. За минулу добу зафіксовано 84 обстріли.