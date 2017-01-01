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    Терористи обстріляли пункт пропуску «Мар'їнка»

    • Сьогодні, 09:53
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    Вогонь бойовики вели з гранатометів та стрілецької зброї

    Бойовики вранці обстріляли із гранатометів та стрілецької зброї контрольний пост «Мар'їнка»

    Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

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    «Cьогодні, о 5:25, незаконні збройні формування відкрили вогонь та обстрілювали позиції контрольного поста «Мар'їнка», де несуть служби військовослужбовці Держприкордонслужби та ЗСУ», - йдеться у повідомленні.

    При цьому зауважується, що вогонь бойовики вели з гранатометів та стрілецької зброї.

    «Гранати розірвалися поряд з контрольним постом. Обстріл здійснювався з боку населеного пункту Олександрівка, що на тимчасово непідконтрольній території», - уточнюється у повідомленні.

    Зазначається, що під час обстрілу громадян та транспортних засобів на контрольному посту «Мар'їнка» не було.

    «Постраждалих серед цивільних та військовослужбовців немає. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали», - йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося раніше, бойовики в односторонньому порядку продовжують порушувати Мінські угоди, використовуючи артилерію та міномети. За минулу добу зафіксовано 84 обстріли.

     

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