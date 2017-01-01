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    Ватажки бойовиків «ЛНР» і «ДНР» терміново скликають «східняк»

    • Сьогодні, 05:57
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    <span>Ватажки бойовиків так&nbsp;званих ДНР&nbsp;і ЛНР&nbsp;Ігор Плотницький і&nbsp;Олександр Захарченко</span>
    Ватажки бойовиків так званих ДНР і ЛНР Ігор Плотницький і Олександр Захарченко

    Бойовики хочуть змусити усіх бізнесменів «республік» платити податки в «казну» бандитів

    У так званих «парламентах» терористичних «республік», які були сформовані Росією на території окупованого Донбасу, оголосили про проведення позачергових «парламентських засідань».

    Дану інформацію повідомляють інтернет-портали бандформувань окупованого Донбасу.

    Метою цих зборів є прийняття закону, який змусить усіх бізнесменів «республік» платити податки в «казну» бандитів.

    В оприлюдненому порядку денному зібрання всіх «народних депутатів» забороненої терористичної організації «Луганська народна республіка» говориться, що на розгляді стоїть одне питання: «проект закону No 345−ПЗ/17 «Про внесення змін до «закону» «Луганської народної республіки», «Про податкову систему» у 2-му читанні».

    Відомо, що ватажки терористів, які уявили себе законодавцями на окупованих територіях України, хочуть з допомогою такого квазізакону зробити так, щоб всі організації, фабрики і заводи, що працюють на даних територіях, платили податкові внески в «бюджет» незаконних «республік».

    Якщо цей наказ терористичної банди, яка засіла в «парламенті», не буде виконуватися, то ці підприємства будуть націоналізовані. 

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