The National Interest: Трамп відійде у бік у разі відкритого нападу Росії на Україну

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Україна може стати найбільшою міжнародною проблемою для Дональда Трампа

Впливове американське видання вважає, що найбільшою міжнародною проблемою США може стати відкритий конфлікт на території України

З усіх можливих варіантів, які можуть змусити нового президента США Дональда Трампа робити вибір між неприємними альтернативами, масштабне вторгнення Росії на Україну може виявитися найскладнішим. Скоріше за все, у разі відкритого конфлікту між Росією та Україною США відійде у бік. Про це пише впливове американське видання The National Interest.

«Під час передвиборної кампанії і після неї Трамп щосили прагне показати, що він не має наміру сваритися з Росією загалом і з Володимиром Путіним зокрема. Він жодного разу не критикував Путіна за вторгнення і анексію Криму. Він також нічого не говорив з приводу російського нападу на Україну. Він подає сигнали про те, що може почати співпрацю з Путіним з метою врегулювання існуючих між Америкою і Росією розбіжностей у Сирії. Крім того, на відміну від Барака Обами він жодного разу не виступив за усунення від влади Башара Асада і його режиму, жодного разу не висловив стурбованість з приводу будівництва нових російських авіабаз у Сирії», – пише видання.

Таким чином, Путін може зробити висновок, що з дружньо налаштованим президентом у Білому домі він може посилити свій контроль на сході України і тим самим залякати уряд у Києві. У такому разі адміністрація Трампа зіткнеться із серйозною дилемою. З одного боку, Україна не є натівською союзницею і справжнім партнером Америки в будь-якому сенсі цього слова. Буде перебільшенням сказати, що виживання України як цілісної і незалежної держави належить до життєво важливих інтересів США. А оскільки будь-яка рішуча і серйозна відповідь Америки на дії Москви поставить хрест на перспективах укладення угоди з Путіним щодо Сирії, та й, власне, з будь-якого іншого питання, у Америки виникне дуже сильне спонукання відійти в бік і не втручатися в протистояння, що виникло на пострадянському просторі.

Зазначимо, що прихильники такої позиції можуть вказати на рішення Дуайта Ейзенхауера, який вирішив не реагувати, коли радянська влада в 1956 році придушила повстання в Угорщині, або на аналогічне рішення Ліндона Джонсона в 1968 році, коли війська Варшавського пакту вторглися в Чехословаччину.

Також видання The National Interest допускає інший сценарій розвитку подій – у разі, якщо Трамп злякається прояву слабкості зі свого боку.

«До складу Північноатлантичного альянсу входять багато країн Центральної та Східної Європи, включаючи Угорщину і Чехію, вони будуть надзвичайно налякані російським вторгненням. Союзники США по НАТО зажадають термінових і рішучих американських дій, найімовірніше, у вигляді повітряного мосту з метою поставки оборонної, а потім і наступальної зброї для потреб багатостраждальної української армії. У конгресі активно лунають голоси демократів і республіканців, що вимагатимуть почати масштабні поставки зброї для Києва. На додаток до цього засобу масової інформації почнуть нові шалені атаки на Трампа як всередині країни, так і в усьому світі; а якщо він вагатиметься, не наважуючись на практичні дії, і обмежиться заявами із засудженням Москви, його звинуватять у слабкості і пасивності, як і Барака Обаму», – резюмує The National Interest.