The Washington Post розповіла, як живе Обама після переїзду з Білого дому

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Обама намагається не привертати уваги, хоча демократи шумно вимагають від нього більш активних дій

Колишній глава Сполучених Штатів Барак Обама, який два місяці залишив посаду, після президентства живе не так, як всі його попередники, пише американська газета The Washington Post.

Поки що «він намагається не привертати уваги, хоча демократи шумно вимагають від нього більш активних дій». «Він насолоджується менш публічним життям, яке дозволяє йому розслабитися, подумати і отримати задоволення від спілкування з сім'єю і друзями», - розповіла виданню Валері Джарретт, колишня радниця Обами.

Однак, як вважає газета, безпрецедентний характер життя після президентства Обами «означає, що його перепочинок може бути коротким». Так, «навіть під час відпочинку на розкішному курорті в південній частині Тихого океану минулого тижня Обама опублікував заяву, в якій закликав республіканців не скасовувати односторонньо закон про охорону здоров'я, під яким стоїть його підпис».

«У той час як інші недавні колишні президенти присвятили свої роки на спокої аполітичним показним проектам на благо суспільства, Обама готується до того, щоб зайнятися хитким і вельми упередженим питанням зміни кордонів електоральних округів з метою змінити негативну тенденцію Демократичної партії серед виборців в епоху його контролю», - пише видання.

Щоб сховатися від публічної уваги, подружжя Обама кілька разів їздило відпочивати після того, як покинуло Білий дім, побувавши в Палм-Спрінгс (Каліфорнія), на Карибських островах і на Гаваях. Нещодавно зустрівшись з керівниками технологічних компаній з приводу свого президентського центру, Обама попрямував на острів Оаху, де пограв у гольф з друзями і вечеряв в стейк-хаусі, інформує газета.

«Трьома днями пізніше він полетів на реактивному літаку Gulfstream G550 на Тетіароа, острів в південній частині Тихого океану, який колись належав Марлону Брандо», - йдеться в статті. Обама «планує залишитися там довше, щоб почати писати свої мемуари про перебування в Білому домі», розповів виданню на умовах анонімності джерело, обізнане щодо планів колишнього президента США.

Перебуваючи у Вашингтоні, Обама зрідка з'являвся на публіці. Він і колишня перша леді приймають друзів в своєму будинку в районі Калорама і часто їздять в свій новий офіс в Вест-Енді. «Там працюють 15 співробітників, а на вході висить в рамочці прапор, який «морські котики», які вбили Усаму бен Ладена, подарували колишньому президенту», - йдеться в статті.

Обама, як інформують автори, виголосить першу промову в якості звичайного громадянина в травні, коли йому вручать нагороду «Профіль мужності» імені Джона Кеннеді з нагоди сторіччя від дня народження убитого президента.

«Мішель Обама, на яку в офісі працює команда з чотирьох співробітників, проводить у Вашингтоні більше часу, ніж чоловік, працюючи над своєю власною книгою про досвід в Білому домі і фокусуючись в той же час на сімейних справах», - пише видання. Під час Всесвітнього жіночого дня колишня перша леді відвідала школу у Вашингтоні, похваливши програму закладу для нових мігрантів. «Хоча ім'я Трампа не було згадано, це виглядало як замашка на його імміграційну політику», - коментує видання.

«Вона діє продумано. Їй подобається стратегічний підхід, - розповіла виданню Джослин Фрай, колишня однокурсниця Мішель Обами в Гарвардській школі права, також працювала її першим директором з політики в Білому домі. - Вона не йде навмання».