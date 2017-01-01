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    Тіллерсон провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії

    • Сьогодні, 21:35
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    Сергій Лавров та Рекс Тіллерсон
    Сергій Лавров та Рекс Тіллерсон

    Дипломати зокрема обговорили питання Сирії

    Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провів телефонну розмову з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном.

    Про це повідомляє прес-служба міністерства закордонних справ РФ.

    В повідомленні зазначається, що розмова відбулася за ініціативою американської сторони. Голови зовнішньополітичних відомств обговорили «деякі питання двосторонньої сфери відносин».

    «Було обговорено графік майбутніх російсько-американських контактів, у тому числі узгоджена бесіда на полях міністерського засідання Арктичної ради у Фербенксі (США) 10-11 травня», - йдеться в повідомленні МЗС Росії.

    Також дипломати обмінялися думками з приводу міжнародної зустрічі щодо Сирії, яка відбудеться в Астані (Казахстан) 3-4 травня, відзначили в російському міністерстві.

    Нагадаємо, що державний секретар США Рекс Тіллерсон задоволений взаємодією з Україною в ООН, назвавши її надійним партнером Сполучених Штатів у Раді Безпеки.

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