Тіллерсон провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії

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Сергій Лавров та Рекс Тіллерсон

Дипломати зокрема обговорили питання Сирії

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провів телефонну розмову з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном.

Про це повідомляє прес-служба міністерства закордонних справ РФ.

В повідомленні зазначається, що розмова відбулася за ініціативою американської сторони. Голови зовнішньополітичних відомств обговорили «деякі питання двосторонньої сфери відносин».

«Було обговорено графік майбутніх російсько-американських контактів, у тому числі узгоджена бесіда на полях міністерського засідання Арктичної ради у Фербенксі (США) 10-11 травня», - йдеться в повідомленні МЗС Росії.

Також дипломати обмінялися думками з приводу міжнародної зустрічі щодо Сирії, яка відбудеться в Астані (Казахстан) 3-4 травня, відзначили в російському міністерстві.

Нагадаємо, що державний секретар США Рекс Тіллерсон задоволений взаємодією з Україною в ООН, назвавши її надійним партнером Сполучених Штатів у Раді Безпеки.