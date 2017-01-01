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    Тіллерсон та Лавров розпочали переговори у Москві

    • Сьогодні, 11:39
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    Голови зовнішньополітичних відомств США та РФ &nbsp;Рекс Тіллерсон та Сергій Лавров.
    АПА
    Голови зовнішньополітичних відомств США та РФ  Рекс Тіллерсон та Сергій Лавров.

    Сторони обговорять ситуацію в Сирії та конфлікт в Україні

     Голови зовнішньополітичних відомств США та РФ  Рекс Тіллерсон та Сергій Лавров  почали переговори, на яких планують підняти питання безпеки Сирії та України, повідомляє ТАСС.

    Згідно з регламентом, після вступних слів зустріч продовжиться в закритому режимі. А її підсумки Тіллерсон та Лавров підведуть на прес-конференції.

    Тривалість зустрічі строго не визначена, але переговори глав зовнішньополітичних відомств  США та Росії в Москві зазвичай тривають кілька годин і нерідко завершуються вже вночі.

    Як зазначає видання, тем для обговорення Тіллерсона та Лаврова багато. Перш за все, це загострення ситуації навколо Сирії в результаті ракетного удару США 7 квітня, ситуація в інших близькосхідних країнах - Іраку, Лівії, Ємені.

    Сторони, як очікується, також торкнуться питань безпеки на Корейському півострові, врегулювання конфлікту в Україні і перспектив нормалізації двосторонніх відносин.

    Видання також додає, що переговори проходять в будівлі МЗС Росії.

    Як повідомляв «Главком», Тіллерсон поцікавився у своїх європейських колег, чому американських платників податків повинен турбувати конфлікт в Україні.

    МЗС США Сергій Лавров
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