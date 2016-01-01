Тимошенко боїться за своє життя? Лідерку «Батьківщини» прикриває не лише бодігард, а й величезний джип

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Величезна машина супроводжує Тимошенко аж до входу в будівлю парламенту

У соцмережах з’явився відеозапис прибуття лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко до Верховної Ради, на якому її охорона на джипі перекриває всі підступи до опозиціонерки.

Величезна машина супроводжує Тимошенко аж до входу в будівлю парламенту.

Поруч із Тимошенко – від автівки і до входу в Раду – йде також охоронець.

Варто зазначити, що відео викликало обурення у користувачів соцмережі.

«Людей боїться? Якщо боїться, то є за що», – написав у коментарях один з користувачів.

«Вона єдиний і реальний кандидат у президенти», – виправдовує інший коментатор такі заходи безпеки.