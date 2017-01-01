Тимошенко підтверджує: вибори почалися, її не пускають на прямі ефіри

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Лідер «Батьківщини» нарікає - її замало на телебаченні

Народний депутат, лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко під час погоджувальної ради висловила невдоволення тим, що її та членів її команди не запрошують на телебачення.

«На жаль, практично всі канали взяті під репресивний контроль персонально президентом та його оточенням», - зазначила вона і додала, що нині у неї немає ефірного часу для висловлення власної позиції.

«Наприклад, на 112 мені заборонено входження в студії в прямі ефіри в прайм-тайми. Те саме на Newsone», - поскаржилась вона.

За словами нардепа, жоден з українських телеканалів не запрошує її на прямі ефіри. «Крім того, на всіх каналах в прямі ефіри мене заборонено пускати. Подивіться, де хоч один прямий ефір у мене є? Немає прямих ефірів, якщо показують - то в записі», - сказала Тимошенко.