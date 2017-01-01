Тимошенко розповіла, які у неї насправді були стосунки із Савченко

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Юлія Тимошенко

Я сприймала Надію як жінку, кинуту за ґрати режимом. Для мене це була пряма асоціація з моїм життям – Тимошенко

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко не змогла пояснити, чому їхні погляди з нардепом Надією Савченко «на життя і на війну, на те, як рухатися Україні, розійшлися докорінно», пише сайт ТСН.

«Я сприймала Надію Савченко як жінку, кинуту за ґрати режимом. Для мене це була пряма асоціація з моїм життям. Я знала, що таке жінка за ґратами без захисту. За ґратами вона себе вела дуже мужньо. Вона виглядала як сильний патріот України. І ми розуміли, як відбувається звільнення військовополонених у Росії, я знала, що треба порушувати її питання на найвищому політичному рівні. Бо інакше звільнити її буде просто неможливо», – сказала вона.

Тимошенко також зазначила, що ніколи не сварилась із Савченко: «Ми зараз розсталися, але розсталися абсолютно мирно».

Лідер «Батьківщини» наголосила: вона не влаштовувала все так, щоб Савченко самостійно пішла. «Надя категорично не відмовлялася від депутатського мандату. Вона сказала, що вона ніколи заяву не напише про вихід з фракції. Але ми її виключили, бо не можемо сповідувати подвійні стандарти. Ми проти того, щоб визнавати «ЛНР» і «ДНР» добрими хлопцями і сприймати їх як лідерів, проти їхньої амністії. Ми проти виборів і не допустимо їх, доки триває війна. Сьогодні Надія Савченко не член фракції «Батьківщина», не член ПАРЄ, вона просто депутат», – сказала Тимошенко.

«Але я не шкодую, що її витягнула. І сьогодні я знову б це зробила», – додала вона.

Як повідомлялося, Тимошенко розказала про своїх зятів.