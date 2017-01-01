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    Тінь Іванющенка? Співвласнику ринку «7-й кілометр» погрожують з Росії

    • Сьогодні, 14:20
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    Юрій Іванющенко
    Юрій Іванющенко

    Бізнесмену Віктору Добрянському телефоном погрожують з Російської Федерації

    Соратник екс-президента Віктора Януковича, регіонал Юрій Іванющенко може бути тією людиною, яка погрожувала одному з власників одеського ринку «7-й кілометр». Про це свідчать свіжі дані з відповідного кримінального провадження, йдеться у статті «Главкома» «Рука Іванющенка, або Творці однієї «зради».

    Так, протягом 2016-го та у 2017 році співвласнику ринку – Віктору Добрянському – телефоном надходили погрози з Російської Федерації із вимогою віддати його долю у підприємстві.

    «Останній раніше звинувачував Юрія Іванющенка у рейдерському захопленні цього бізнесу та після втечі останнього до Росії намагається повернути контроль над ринком», – ідеться у статті.

    Як раніше повідомлялося, зняттю з розшуку соратника екс-президента Віктора Януковича Юрія Іванющенка сприяв не лише одіозний суддя Микола Чаус.

    Детальніше читайте у статті «Главкома» «Рука Іванющенка, або Творці однієї «зради»

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