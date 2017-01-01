  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Тижневик Charlie Hebdo опублікував карикатуру на кандидатів у президенти Франції

    • Сьогодні, 07:46
    • Розсилка
    Карикатура
    Карикатура

    Марін Ле Пен і Еммануель Макрон зображені у вигляді собак

    Французький сатиричний тижневик Charlie Hebdo випустив карикатуру до другого туру виборів президента Франції.

    На малюнку у вигляді собак пуделя і бульдога зображені кандидати на посаду глави держави Марін Ле Пен і Еммануель Макрон.

    На зображенні під заголовком «Макрон в Єлисейському палаці» намальовано лідера руху «Вперед», екс-міністра економіки країни Еммануеля Макрона в образі задоволеного пуделя.

    Поруч з ним біжить маленький і сумний англійський бульдог, в якому можна впізнатися риси лідера партії «Національний фронт» Марін Ле Пен.

    «Марін, на місце», - каже пудель. Бульдог відповідає «гав».

    «Главком» також повідомляв, що після ракетного удару США, нанесеного 6 квітня по сирійській авіабазі, Charlie Hebdo зобразив усміхненого президента Дональда Трампа на фоні злітаючої в небо ракети.

    «Роби в квітні все, що забажаєш», - йшлося у підписі до карикатури.

    Другий тур президентських виборів у Франції стартує сьогодні о 9 ранку за київським часом.

    Читайте також
    ЗМІ вибори Франція Марін Ле Пен Еммануель Макрон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ