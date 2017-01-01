Тижневик Charlie Hebdo опублікував карикатуру на кандидатів у президенти Франції

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Карикатура

Марін Ле Пен і Еммануель Макрон зображені у вигляді собак

Французький сатиричний тижневик Charlie Hebdo випустив карикатуру до другого туру виборів президента Франції.

На малюнку у вигляді собак пуделя і бульдога зображені кандидати на посаду глави держави Марін Ле Пен і Еммануель Макрон.

На зображенні під заголовком «Макрон в Єлисейському палаці» намальовано лідера руху «Вперед», екс-міністра економіки країни Еммануеля Макрона в образі задоволеного пуделя.

Поруч з ним біжить маленький і сумний англійський бульдог, в якому можна впізнатися риси лідера партії «Національний фронт» Марін Ле Пен.

«Марін, на місце», - каже пудель. Бульдог відповідає «гав».

«Главком» також повідомляв, що після ракетного удару США, нанесеного 6 квітня по сирійській авіабазі, Charlie Hebdo зобразив усміхненого президента Дональда Трампа на фоні злітаючої в небо ракети.

«Роби в квітні все, що забажаєш», - йшлося у підписі до карикатури.

Другий тур президентських виборів у Франції стартує сьогодні о 9 ранку за київським часом.