«Роби в квітні все, що забажаєш»: Charlie Hebdo висміяв ракетний удар Трампа
- Сьогодні, 22:11
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Сатиричний тижневик опублікував карикатура на президента США Дональда Трампа
Французький сатиричний тижневик Charlie Hebdo висміяв президента США Дональда Трампа у зв'язку з ракетним ударом, нанесеним 6 квітня па сирійській авіабазі.
Карикатура на очільника США була в п'ятницю розміщена на сайті видання.
На опублікованому малюнку зображений усміхнений Трамп на фоні злітаючої в небо ракети.
«Роби в квітні все, що забажаєш», - йдеться у підписі до карикатурі.
Як повідомляв «Главком», президент США Дональд Трамп віддав наказ нанести удар по авіабазі в Сирії. 59 ракет класу Tomahawk були випущені з американського корабля в Середземному морі.
Удари були спрямовані проти баз сирійських ВВС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарам.
Повідомлялося, що військові бази в Сирії, де розміщуються російські війська, не потрапили під ракетний удар США.
Представник США в ООН Ніккі Гейлі не виключила, що США завдадуть ще ударів по військовій інфраструктурі режиму Башара Асада у Сирії.