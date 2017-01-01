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    «Роби в квітні все, що забажаєш»: Charlie Hebdo висміяв ракетний удар Трампа

    • Сьогодні, 22:11
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    Карикатура на Дональда Трампа
    Карикатура на Дональда Трампа

    Сатиричний тижневик опублікував карикатура на президента США Дональда Трампа

    Французький сатиричний тижневик Charlie Hebdo висміяв президента США Дональда Трампа у зв'язку з ракетним ударом, нанесеним 6 квітня па сирійській авіабазі.

    Карикатура на очільника США була в п'ятницю розміщена на сайті видання.

    На опублікованому малюнку зображений усміхнений Трамп на фоні злітаючої в небо ракети.

    «Роби в квітні все, що забажаєш», - йдеться у підписі до карикатурі.

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    Як повідомляв «Главком», президент США Дональд Трамп віддав наказ нанести удар по авіабазі в Сирії. 59 ракет класу Tomahawk були випущені з американського корабля в Середземному морі.

    Удари були спрямовані проти баз сирійських ВВС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарам.

    Повідомлялося, що військові бази в Сирії, де розміщуються російські війська, не потрапили під ракетний удар США.

    Представник США в ООН Ніккі Гейлі не виключила, що США завдадуть ще ударів по військовій інфраструктурі режиму Башара Асада у Сирії.

    В суботу Дональд Трамп привітав американських військових чоловіків і жінок з успішним ударом по авіаційній базі лояльних режиму Асада військ. 
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