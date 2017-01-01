«Роби в квітні все, що забажаєш»: Charlie Hebdo висміяв ракетний удар Трампа

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Карикатура на Дональда Трампа

Сатиричний тижневик опублікував карикатура на президента США Дональда Трампа

Французький сатиричний тижневик Charlie Hebdo висміяв президента США Дональда Трампа у зв'язку з ракетним ударом, нанесеним 6 квітня па сирійській авіабазі.

Карикатура на очільника США була в п'ятницю розміщена на сайті видання.

На опублікованому малюнку зображений усміхнений Трамп на фоні злітаючої в небо ракети.

«Роби в квітні все, що забажаєш», - йдеться у підписі до карикатурі.

Як повідомляв «Главком», президент США Дональд Трамп віддав наказ нанести удар по авіабазі в Сирії. 59 ракет класу Tomahawk були випущені з американського корабля в Середземному морі.