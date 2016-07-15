Тодуров проти Супрун: ЗМІ знайшли маєток кардіолога і звинуватили його оточення в оборудках

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Кардіохірург Борис Тодуров

Будинок сім’ї Тодурових на 700 квадратних метрів подарувала невідома особа у 2014 році

Родина лікаря Бориса Тодурова має маєток поблизу села Горобіївка Бориспільського району на Київщині. Про це пишуть «Наші гроші» із посиланням на реєстр речових прав на нерухоме майно.

Шість гектарів землі та будинок площею майже 700 квадратних метрів оформлені на дружину хірурга Олену Тодурову. Цю нерухомість дружині хірурга подарували в 2014 році. Дарувальник невідомий

Проект землеустрою для родинного гніздечка Тодурових оформлювали разом із Марією Святенко та Людмилою Василевською.

Остання є співвласницею та директоркою ТОВ «Укрмедексперт». Ця фірма, зареєстрована в квартирі Василевської, напередодні Нового року виграла тендер Київського департаменту охорони здоров’я на 24,13 млн грн на поставку однопроекційної стаціонарної ангіографічної системи Bransist Alexa виробництва японської фірми «Shimadzu corporation».

Компанія створена наприкінці 2015 року. Для доведення досвіду роботи на ринку «Укрмедексперт» вказав у тендерній заявці, що три поставки, дві з яких – медичне обладнання для благодійного фонду «Серце на долоні» дочки Тодурова Наталі та її чоловіка Анатолія Іванюка.

Також Людмила Василевська є керівником відділу інтернет-продажів фірми ТК «Домашній текстиль». Директором фірми значиться Алла Тодурова – дружина брата Бориса Тодурова .

Нагадаємо, на початку січня директор Інституту серця МОЗ Борис Тодуров повідомив, що міністр охорони здоров'я Уляна Супрун внесла його до «чорного списку», через те, що він розкритикував МОЗ за непроведену закупівлю, яка призвела до загибелі багатьох людей.Тоді Борис Тодуров написав, що програма із серцево-судинних захворювань передбачала закупівлю на 364 млн грн швидкодопомогових витратних матеріалів, які могли врятувати десятки тисяч життів. Проте закупівлі не були проведені.