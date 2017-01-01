Торнадо у США забрало життя однієї людини, ще понад 20 осіб постраждали

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Торнадо у США, архівне фото

Сильним вітром були повалені десятки дерев та пошкоджені будівлі

Понад два десятки людей постраждали в американському штат Вісконсін через бурі та торнадо.

Про це повідомив журналістам місцевої філії телеканалу ABC шериф округу Кріс Фіцджеральд.

За його словами, смерч пройшов поблизу стоянки житлових автопричепів, багато з яких були серйозно пошкоджені або повністю зруйновані.

Як зазначив правоохоронець, надійшла інформація про загибель однієї людини, 25 осіб постраждали.

Сильним вітром були повалені десятки дерев та пошкоджені будівлі.

Раніше повідомлялося, що в США п'ятеро людей загинули і 50 постраждали через торнадо.

На початку травня стало відомо, що на Середньому Заході і південному сході США в результаті повеней і торнадо загинули дев'ятеро людей.