Трамп копіюватиме Путіна в нехтуванні законністю і мораллю – The Washington Post



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Риторика Трампа змушує думати про те, що він буде копіювати Путіна у переслідуванні вузьких інтересів, пише видання

«Серед усіх на диво послужливих заяв президента Трампа про російського президента Володимира Путіна жодне не є настільки вражаючим і згубним, як його припущення про те, що США морально еквівалентні безжалісному режиму, критиків якого продовжують убивати», – пише в редакційній статті американська газета The Washington Post.

Видання має на увазі сказане Трампом в інтерв'ю телеведучому каналу Fox News Біллу О'Рейлі. Говорячи про Росію, останній заявив: «Але він же вбивця. Путін – вбивця». «О'Рейлі, мабуть, мав на увазі численних критиків Путіна і його режиму, які загинули за ці 17 років», – пише газета. На зауваження ведучого Трамп відповів: «Хіба мало є вбивць? У нас багато вбивць. Думаєте, що наша країна настільки невинна?» Президент США також додав: «Ми зробили багато помилок. Я був із самого початку проти війни в Іраку». Говорячи про американські операції в Іраку, Трамп наголосив, що там «було вбито багато людей».

«Відзначимо очевидне: у США критиків президента не отруюють і не пристрілюють, – пише американська газета. – Припускаючи, що воєнні операції США в Іраку, куди адміністрація Джорджа Буша – молодшого вторглася, щоб повалити кривавого диктатора, еквівалентні подібним злочинам, Трамп зрікається самого поняття зовнішньої політики, заснованої на цінностях». На думку видання, у цьому випадку президент США «прирівнює сили волі і сили бандитизму і тим самим виправдовує всюди авторитарного лідера, який править за допомогою примусу, придушення свободи слова та людської гідності».

Газета визнає, що США «далекі від ідеалу» і в їхній історії є «темні голови». «Але, як зазначив президент Барак Обама, винятковість Америки полягає в її високих прагненнях і в здатності нації виправляти помилки шляхом демократичних реформ». А риторика Трампа змушує думати про те, що він не наслідуватиме цієї традиції, а «копіюватиме Путіна в неприхованому переслідуванні вузьких інтересів і нехтуванні законністю й мораллю», підсумовує видання.