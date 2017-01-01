Трамп дозволив церкві агітувати за політиків

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Дональд Трамп

Відповідне рішення тепер має підтримати Конгрес США

Президент США Дональд Трамп підписав указ про релігійні свободи, який пом’якшує заборону на політичну агітацію в церкві.

Про це повідомляє ВВС.

Таким чином, релігійні групи можуть отримати можливість безпосередньо підтримувати того чи іншого кандидата на виборах, тоді як раніше діяла заборона на таку підтримку, введена президентом Ліндоном Джонсоном.

«Ми більше ніколи не допустимо, щоб віруючих гнобили, залякували або затикали їм рот», - заявив Трамп

Однак для того, щоб повністю скасувати поправку, президенту ще потрібно схвалення Конгресу.

Нагадаємо, 4 травня Конгрес США затвердив держбюджет: Україні зокрема виділять $560 млн.