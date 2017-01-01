Трамп готовий покарати Росію за кібератаки

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Обраний президент США може вжити заходи щодо Росії у зв'язку з кібератаками.

Майбутній керівник апарату співробітників Білого дому Райнс Прібес, який є найближчим помічником обраного президента США Дональда Трампа, не виключив, що нова американська адміністрація буде вживати заходи щодо Росії у зв'язку з кібератаками. Про це Прібес сказав в інтерв'ю телекомпанії Fox News.

Прібес зазначив, що Трамп прийняв до відома інформацію, яку озвучили на проведеному в п'ятницю брифінгу керівники американських розвідувальних служб. Дана зустріч в Нью-Йорку була присвячена атакам хакерів на політичні інститути в США. У причетності до цих зломів діюча адміністрація США звинувачує Росію

Майбутньому керівнику апарату співробітників Білого дому було поставлено питання про те, чи має намір Трамп прийняти будь-які заходи щодо Росії у зв'язку з нібито мали місце кібератаками. «Він збирається дати вказівку розвідувальному співтовариству представити рекомендації, і якими б вони не були, пройде обговорення, і можуть бути вжиті заходи», - констатував Прібес.

Нагадаємо, російські дипломати 30 грудня покинули два будинки відпочинку поблизу Вашингтона і Нью-Йорка відповідно до наказу Білого дому.

Білий дім 29 грудня заявив, що дві російські дипломатичні установи – у Нью-Йорку та Меріленді, які, як вважають, займалися розвідкою, будуть закриті, а 35 російських дипломатів – видворені. Такі дії стали частиною санкцій США через кібератаки під час президентської кампанії, за якими, ймовірно, стоїть Москва.

Посол Росії в ООН Віталій Чуркін назвав виселення дипломатів «скандальним», особливо в час різдвяних свят, коли діти на канікулах, а сім'ї планували проводити час в заміських будинках для відпочинку.

Раніше повідомлялося, що оголошені персонами нон грата 35 російських дипломатів, залишать США до 1 січня.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва не буде висилати американських дипломатів у відповідь на дії Вашингтона.