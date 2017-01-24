Трамп може пожертвувати Україну Росії заради дружби проти Китаю – Financial Times

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Фото Reuters Дональд Трамп

Адміністрація Трампа може визнати анексію Криму і навіть дозволити Путіну втілити всі свої амбіції на сході України, в Молдові і Балтії

Дональд Трамп переміг на виборах у США з обіцянкою «зробити Америку знову великою». І тепер йому доведеться виконати цю обіцянку: створити нові робочі місця і покращити рівень життя американців, які за нього голосувати. Схоже, новий президент США вважає найпростішим способом це зробити перебудувати економічні відносини зі світом, зокрема з Китаєм, пише Financial Times.

«Трамп постійно погрожує притиснути Китай до стіни. Очевидно, віх хоче добитися швидкого підвищення рівня життя у своїй країні за рахунок ослаблення Пекіна, змушуючи його постійно озиратися на інтереси Вашингтона. Але Китай – нелегкий суперник. Його економіка і вплив дуже сильні», – йдеться у статті.

Видання зазначає, що впоратися з КНР складніше, ніж натиснути на залежну від американського ринку Мексику. Тож, на думку виданя, Трампу знадобляться союзники для втілення старої стратегії: розділяй і володарюй. І саме тому новому президенту США потрібна Росія.

«Дружба з Москвою проти Китаю принесла б Трампу багато можливостей. Він би зміг налагодити нові зв'язки з Іраном і Іраком. Росії така дружба теж потрібна, оскільки її економіка на межі після трьох років санкцій. Наступного року відбудуться президентські вибори, тож Володимиру Путіну потрібні гарні новини», – пише видання.

У статті зазначається, що США можуть пожертвувати Україною заради цієї дружби з Кремлем. Адміністрація Трампа може визнати анексію Криму і навіть «дозволити Путіну втілити всі свої амбіції на сході України, в Молдові і Балтії», віддавши також йому боротьбу з тероризмом у Сирії. Але ціна всіх цих поступок буде високою, Путіну доведеться зрадити союз з Китаєм, який усі три роки підтримував Росію під тиском санкцій, а також допомагав самому російському президенту і його оточенню. «Путіну доведеться прийняти рішення, розуміючи, що якого б друга він не обрав, інший постарається, щоб його життя не було легким», – сказано в статті.