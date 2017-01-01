В США мери мегаполісів відмовилися виконувати указ Трампа

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Про рішення ігнорувати розпорядження президента США вже заявили глави Нью-Йорка, Бостона, Чикаго, Сан-Франциско і Сіетла

Мери кількох американських мегаполісів заявили у середу, 25 січня, що не виконуватимуть указу президента США Дональда Трампа, який зобов'язує їх співпрацювати із Вашингтоном у виявленні та депортації нелегальних іммігрантів.

Трамп підписав указ, яким зобов'язав муніципальних чиновників співпрацювати з федеральною владою у виявленні нелегальних мігрантів. Протягом передвиборної кампанії Трамп обіцяв карати так звані «міста-притулки», які відмовлятимуться допомагати владі країни – тепер їм загрожує скорочення розміру дотацій.

Мери кількох великих міст США (серед яких Нью-Йорк, Бостон, Чикаго, Сан-Франциско і Сіетл) відмовилися виконувати розпорядження президента. Зокрема, мер Нью-Йорка Білл Де Блазіо заявив, що указ Трампа «не вплине на практику застосування закону» в місті.

За словами глави адміністрації Бостона Марті Уолша, указ Трампа є випадом проти жителів міста і проти тих цінностей, які втілені в його історії. «Ті, хто захочуть, завжди знайдуть притулок у будь-якому приміщенні нашої мерії», – наголосив Уолш.

Мер Чикаго Рамм Еммануель, підкреслив, що місто залишиться «притулком» і «жодна людина, звідки б вона не приїхала, не буде тут чужою». Чільники «міст-притулків» заявляють, що президентський указ з правової точки зору складено не чітко і що адміністрації Трампа буде зовсім не просто використовувати його як юридичну базу.

Джерело: Радіо Свобода