Трамп може заблокувати виступ екс-директора ФБР у Сенаті

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Колишній директор ФБР Джеймс Комі

Юрист Білого дому готує рекомендації президенту

Президент США може заблокувати виступ на слуханнях в Сенаті екс-директора ФБР Джеймса Комі, призначені на наступний четвер.

Очікується, що Комі даватиме свідчення про те, чи просив його Трамп згорнути слідство проти Майкла Флінна.

Це питання має розглянути юрист Білого дому та надати рекомендації президенту, чи дозволено екс-директору ФБР свідчити перед Сенатом.

«Я поки не говорив з юристом. Я не знаю, як вони збираються реагувати», - заявив з цього приводу під час брифінгу в п'ятницю речник Білого дому Шон Спайсер.

Нагадаємо, видання The New York Times опублікувало матеріал, де вказується, що президент США Дональд Трамп попросив директора ФБР Джеймса Комі припинити розслідування щодо екс-радника з національної безпеки Майкла Флінна.

Про це Комі начебто написав у службовій записці після зустрічі в Білому домі з Трампом на наступний день після того, як Флінн пішов у відставку через повідомлення про його контакти з Росією.

Білий дім згодом зробив заяву, що ці записки – «неправдивий або неточний опис розмови між президентом і містером Комі».

Джерело: Укрінформ