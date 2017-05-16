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    Черговий скандал у США: Трамп начебто просив главу ФБР припинити розслідування щодо свого соратника

    • Сьогодні, 02:50
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    Екс-радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн
    Екс-радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн

    Білий дім спростовує інформацію видання, прес-секретар ФБР відмовилася від коментарів

    Президент США Дональд Трамп попросив директора ФБР Джеймса Комі припинити розслідування щодо екс-радника з національної безпеки Майкла Флінна. 

    Про це Комі написав у службовій записці після зустрічі в Білому домі з Трампом на наступний день після того, як Флінн пішов у відставку через повідомлення про його контакти з Росією, повідомляє The New York Times.

    «Я сподіваюся, що ви можете залишити це», - сказав президент голові ФБР, йдеться в записці.

    «Існування запиту Трампа - це явне свідчення того, що президент намагався прямо вплинути на розслідування Мін'юсту і ФБР щодо зв'язків між пов'язаними з Трампом людьми і Росією», - пише газета.

    За інформацією видання, службова записка - це один з листів, складених Комі, щоб задокументувати «неналежні спроби президента вплинути на триваюче розслідування», повідомляє NYT.

    Як пише Reuters, також Білий дім зробив заяву, що ці записки – «неправдивий або неточний опис розмови між президентом і містером Комі».

    Прес-секретар ФБР відмовилася коментувати деталі записки.

    Нагадаємо, 13 лютого Флінн пішов з посади радника з національної безпеки президента Трампа після того, як стало відомо, що він ввів в оману чиновників Білого дому щодо контактів з російським послом Сергієм Кисляком під час президентської кампанії.

    Флінн в своїй декларації вказав, що отримував гонорари від російських компаній. 

    Варто зазначити, що у понеділок американське видання The Washington Post із посиланням на колишніх та чинних посадовців США повідомляло, що Трамп розкрив главі МЗС Росії Сергію Лаврову і послу РФ в Вашингтоні Сергію Кисляку інформацію, яка ставить під загрозу важливе джерело американської розвідки в «Ісламській державі».

    Ця інформація начебто була надана партнером США через механізм обміну даними, його деталі були приховані від союзників американців у боротьбі проти ІДІЛ і жорстко обмежувався навіть в уряді США, зазначало видання.

    Згодом держсекретар США  Рекс Тіллерсон  запевнив, що під час зустрічі Трампа і Лаврова не обговорювалися джерела і методи отримання розвідувальної інформації.

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    Джерело: 112 Україна

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