Черговий скандал у США: Трамп начебто просив главу ФБР припинити розслідування щодо свого соратника

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Екс-радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн

Білий дім спростовує інформацію видання, прес-секретар ФБР відмовилася від коментарів

Президент США Дональд Трамп попросив директора ФБР Джеймса Комі припинити розслідування щодо екс-радника з національної безпеки Майкла Флінна.

Про це Комі написав у службовій записці після зустрічі в Білому домі з Трампом на наступний день після того, як Флінн пішов у відставку через повідомлення про його контакти з Росією, повідомляє The New York Times.

«Я сподіваюся, що ви можете залишити це», - сказав президент голові ФБР, йдеться в записці.

«Існування запиту Трампа - це явне свідчення того, що президент намагався прямо вплинути на розслідування Мін'юсту і ФБР щодо зв'язків між пов'язаними з Трампом людьми і Росією», - пише газета.

За інформацією видання, службова записка - це один з листів, складених Комі, щоб задокументувати «неналежні спроби президента вплинути на триваюче розслідування», повідомляє NYT.

Як пише Reuters, також Білий дім зробив заяву, що ці записки – «неправдивий або неточний опис розмови між президентом і містером Комі».

Прес-секретар ФБР відмовилася коментувати деталі записки.

Нагадаємо, 13 лютого Флінн пішов з посади радника з національної безпеки президента Трампа після того, як стало відомо, що він ввів в оману чиновників Білого дому щодо контактів з російським послом Сергієм Кисляком під час президентської кампанії.

Флінн в своїй декларації вказав, що отримував гонорари від російських компаній.

Варто зазначити, що у понеділок американське видання The Washington Post із посиланням на колишніх та чинних посадовців США повідомляло, що Трамп розкрив главі МЗС Росії Сергію Лаврову і послу РФ в Вашингтоні Сергію Кисляку інформацію, яка ставить під загрозу важливе джерело американської розвідки в «Ісламській державі».

Ця інформація начебто була надана партнером США через механізм обміну даними, його деталі були приховані від союзників американців у боротьбі проти ІДІЛ і жорстко обмежувався навіть в уряді США, зазначало видання.

Згодом держсекретар США Рекс Тіллерсон запевнив, що під час зустрічі Трампа і Лаврова не обговорювалися джерела і методи отримання розвідувальної інформації.

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Джерело: 112 Україна