Трамп назвав лідера КНДР «тямущим хлопцем»

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Дональд Трамп, фото: Reuters

За словами Трампа, північнокорейський лідер отримав владу в дуже юному віці і зміг її утримати, незважаючи на оточення «жорсткими людьми»

Американський президент Дональд Трамп назвав лідера Північної Кореї Кім Чен Ина «тямущим хлопцем». За словами Трампа, північнокорейський лідер отримав владу в дуже юному віці і зміг її утримати, незважаючи на оточення «жорсткими людьми», повідомляє американський канал CBS. При цьому Трамп підкреслив, що політику по відношенню до Північної Кореї потрібно міняти на більш жорстку. За словами президента, адміністрації Барака Обами, Джорджа Буша і Білла Клінтона вели неправильну політику по відношенню до КНДР.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп не виключив ймовірність серйозного конфлікту з КНДР, однак висловив надію на мирне вирішення кризи.

Нагадаємо, вранці 29 квітня в КНДР відбулися невдалі випробування балістичної ракети. Проте на невдалий пуск вже відреагував президент США Дональд Трамп. «Північна Корея не поважає прагнення Китаю і його шановного президента, здійснивши сьогодні запуск ракети, хай і невдалий. Погано», - написав Трамп на своїй сторінці в Twitter. США, в свою чергу, відправили до берегів КНДР ударну групу флоту на чолі з авіаносцем «Карл Вінсон». У Пхеньяні заявили про готовність потопити американський корабель. Авіаносна група ВМС США 29 квітня пройшла Корейську протоку і увійшла в акваторію Японського моря. Крім атомного авіаносця «Карл Вінсон» в Японському морі також перебуватимуть авіаносці «Рональд Рейган» і «Німіц». Як повідомлялося, адміністрація президента США Дональда Трампа обмірковує розширення політичного та економічного тиску на Північну Корею.