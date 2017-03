Трамп назвав Обаму слабаком, який дозволив Росії «наїжджати» на нього

Трамп дорікнув Обамі, що за час його правління Росія стала сильнішою і окупувала Крим

Президент США Дональд Трамп назвав свого попередника Барака Обаму «слабаком», який дозволяв Росії «наїжджати» на нього протягом восьми років перебування в Білому домі. Про це Трамп написав на своїй сторінці в мережі Twitter.

Нинішній американський лідер додав, що в період правління Обами Росія набирала силу і окупувала Крим.

For eight years Russia "ran over" President Obama, got stronger and stronger, picked-off Crimea and added missiles. Weak! @foxandfriends