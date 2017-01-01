Трамп назвав Обаму слабаком, який дозволив Росії «наїжджати» на нього

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Дональд Трамп і Барак Обама

Трамп дорікнув Обамі, що за час його правління Росія стала сильнішою і окупувала Крим

Президент США Дональд Трамп назвав свого попередника Барака Обаму «слабаком», який дозволяв Росії «наїжджати» на нього протягом восьми років перебування в Білому домі. Про це Трамп написав на своїй сторінці в мережі Twitter.

Нинішній американський лідер додав, що в період правління Обами Росія набирала силу і окупувала Крим.

For eight years Russia "ran over" President Obama, got stronger and stronger, picked-off Crimea and added missiles. Weak! @foxandfriends — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 марта 2017 г.

«За вісім років, протягом яких Росія «наїжджала» на президента Обаму, вона ставала все сильнішою і сильнішою, відібрала Крим і додала собі ракет. Слабак», - написав Трамп.

Як повідомлялося, The Wall Street Journal пише, що після початку роботи на посаді президента США Дональд Трамп обрав собі кілька високопоставлених членів адміністрації, які просувають жорсткий курс щодо Кремля.