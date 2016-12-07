Трамп призначив нового главу прикордонної служби США

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Глава прикордонної служби США Марк Морган покинув свій пост.

Управління Митницею і Прикордонною службою США оголосило у вівторок про призначення Рональда Вітіелло керівником прикордонного відомства.

Про це йдеться в заяві на офіційній твіттер-сторінці установи.

«З радістю повідомляємо про призначення Рона Вітіелло керівником Прикордонної служби США», - наголошується в повідомленні.

I am pleased to announce the appointment of Ron Vitiello as U.S. Border Patrol Chief—KM #HonorFirst pic.twitter.com/OY5lZxw9rd — CBP (@CustomsBorder) 31 січня 2017 р.

Вітіелло є досвідченим службовцем відомства, яке охороняє сухопутні кордони. Його призначення підтримали профспілки.

Раніше повідомлялося, що глава прикордонної служби США Марк Морган покинув свій пост. Притому Морган пішов з посади на наступний день після того, як президент США Дональд Трамп підписав указ про посилення заходів з охорони кордону та про початок робіт з будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

25 січня Трамп підписав указ про будівництво стіни на кордоні США і Мексики - це було однією з передвиборних обіцянок республіканця.

При цьому Трамп вимагає, щоб будівництво стіни оплатила Мексика.

Це призвело до дипломатичного скандалу з Мексикою. Президент країни Енріке Пенья Ньєто після підписання указу відмовився від запланованого на наступний тиждень візиту до Вашингтона і зустрічі з Трампом.

У четвер Трамп і Пенья Ньєто провели телефонні переговори.

Трамп оцінює вартість будівництва стіни в 12 млрд доларів. Стіна, на його думку, повинна захистити США від напливу нелегальних мігрантів і ввезення наркотиків.

На кордоні між США і Мексикою вже стоять огорожі, які вдається минути нелегальним мігрантам.