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    Трамп призначив нового главу прикордонної служби США

    • Сьогодні, 03:31
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    Глава прикордонної служби США Марк Морган покинув свій пост.

    Управління Митницею і Прикордонною службою США оголосило у вівторок про призначення Рональда Вітіелло керівником прикордонного відомства.

    Про це йдеться в заяві на офіційній твіттер-сторінці установи.

    «З радістю повідомляємо про призначення Рона Вітіелло керівником Прикордонної служби США», - наголошується в повідомленні.

    Вітіелло є досвідченим службовцем відомства, яке охороняє сухопутні кордони. Його призначення підтримали профспілки.

    Раніше повідомлялося, що глава прикордонної служби США Марк Морган покинув свій пост. Притому Морган пішов з посади на наступний день після того, як президент США Дональд Трамп підписав указ про посилення заходів з охорони кордону та про початок робіт з будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

    25 січня Трамп підписав указ про будівництво стіни на кордоні США і Мексики - це було однією з передвиборних обіцянок республіканця.

    При цьому Трамп вимагає, щоб будівництво стіни оплатила Мексика.

    Це призвело до дипломатичного скандалу з Мексикою. Президент країни Енріке Пенья Ньєто після підписання указу відмовився від запланованого на наступний тиждень візиту до Вашингтона і зустрічі з Трампом.

    У четвер Трамп і Пенья Ньєто провели телефонні переговори.

    Трамп оцінює вартість будівництва стіни в 12 млрд доларів. Стіна, на його думку, повинна захистити США від напливу нелегальних мігрантів і ввезення наркотиків.

    На кордоні між США і Мексикою вже стоять огорожі, які вдається минути нелегальним мігрантам.

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