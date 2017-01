Трамп призначив нового главу прикордонної служби США

Глава прикордонної служби США Марк Морган покинув свій пост.

Управління Митницею і Прикордонною службою США оголосило у вівторок про призначення Рональда Вітіелло керівником прикордонного відомства.

Про це йдеться в заяві на офіційній твіттер-сторінці установи.

«З радістю повідомляємо про призначення Рона Вітіелло керівником Прикордонної служби США», - наголошується в повідомленні.

I am pleased to announce the appointment of Ron Vitiello as U.S. Border Patrol Chief—KM #HonorFirst pic.twitter.com/OY5lZxw9rd