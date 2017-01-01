Президенти США та Мексики вирішили публічно не обговорювати будівництва стіни



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп та Енріке Пенья Ньєто

Лідери обох країн провели годинну телефонну розмову

Дональд Трамп і Енріке Пенья Ньєто визнали свої розбіжності щодо питання сплати за зведення муру на кордоні між країнами. Вони домовилися вирішити це питання в рамках діалогу з усіх питань.

Президенти США Дональд Трамп і Мексики Енріке Пенья Ньєто домовилися у п'ятницю, 27 січня, що вони не обговорюватимуть публічно хід переговорів між ними щодо спорудження муру на кордоні між двома країнами. Про це заявили в офісі президента Мексики, передає Deutsche Welle.

Телефонну розмову, що тривала близько години, у Мехіко назвали «конструктивною і продуктивною».

«Щодо оплати за мур на кордоні, обидва президенти визнали свої чіткі та дуже публічні відмінності у поглядах на це чутливе питання, а також домовилися узгодити ці відмінності в рамках всеосяжного діалогу з усіх аспектів двосторонніх відносин», - йдеться у повідомленні, опублікованому і Білим домом, і офісом президента Мексики.

Президент США, у свою чергу, назвав телефонну розмову «дуже хорошою».

«Я був дуже сильним щодо Мексики. Я дуже поважаю Мексику (…) однак, як ви знаєте, Мексика перемогла нас у переговорах і розбила нас наголову через наших попередніх лідерів», - заявив Трамп в ході спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей.