Президенти США та Мексики вирішили публічно не обговорювати будівництва стіни
- Сьогодні, 02:15
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Лідери обох країн провели годинну телефонну розмову
Дональд Трамп і Енріке Пенья Ньєто визнали свої розбіжності щодо питання сплати за зведення муру на кордоні між країнами. Вони домовилися вирішити це питання в рамках діалогу з усіх питань.
Президенти США Дональд Трамп і Мексики Енріке Пенья Ньєто домовилися у п'ятницю, 27 січня, що вони не обговорюватимуть публічно хід переговорів між ними щодо спорудження муру на кордоні між двома країнами. Про це заявили в офісі президента Мексики, передає Deutsche Welle.
Телефонну розмову, що тривала близько години, у Мехіко назвали «конструктивною і продуктивною».
«Щодо оплати за мур на кордоні, обидва президенти визнали свої чіткі та дуже публічні відмінності у поглядах на це чутливе питання, а також домовилися узгодити ці відмінності в рамках всеосяжного діалогу з усіх аспектів двосторонніх відносин», - йдеться у повідомленні, опублікованому і Білим домом, і офісом президента Мексики.
Президент США, у свою чергу, назвав телефонну розмову «дуже хорошою».
«Я був дуже сильним щодо Мексики. Я дуже поважаю Мексику (…) однак, як ви знаєте, Мексика перемогла нас у переговорах і розбила нас наголову через наших попередніх лідерів», - заявив Трамп в ході спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей.