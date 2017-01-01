  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Президенти США та Мексики вирішили публічно не обговорювати будівництва стіни

    • Сьогодні, 02:15
    • Розсилка
    Дональд Трамп та Енріке Пенья Ньєто&nbsp;
    Дональд Трамп та Енріке Пенья Ньєто 

    Лідери обох країн провели годинну телефонну розмову

    Дональд Трамп і Енріке Пенья Ньєто визнали свої розбіжності щодо питання сплати за зведення муру на кордоні між країнами. Вони домовилися вирішити це питання в рамках діалогу з усіх питань.

    Президенти США Дональд Трамп і Мексики Енріке Пенья Ньєто домовилися у п'ятницю, 27 січня, що вони не обговорюватимуть публічно хід переговорів між ними щодо спорудження муру на кордоні між двома країнами. Про це заявили в офісі президента Мексики, передає Deutsche Welle.

    Телефонну розмову, що тривала близько години, у Мехіко назвали «конструктивною і продуктивною».

    Читайте також

    «Щодо оплати за мур на кордоні, обидва президенти визнали свої чіткі та дуже публічні відмінності у поглядах на це чутливе питання, а також домовилися узгодити ці відмінності в рамках всеосяжного діалогу з усіх аспектів двосторонніх відносин», - йдеться у повідомленні, опублікованому і Білим домом, і офісом президента Мексики.

    Президент США, у свою чергу, назвав телефонну розмову «дуже хорошою».

    «Я був дуже сильним щодо Мексики. Я дуже поважаю Мексику (…) однак, як ви знаєте, Мексика перемогла нас у переговорах і розбила нас наголову через наших попередніх лідерів», - заявив Трамп в ході спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей.

    Читайте також
    США Дональд Трамп Мексика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ