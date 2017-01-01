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    Трамп прокоментував зустрічі з Клімкіним і Лавровим

    • Сьогодні, 02:17
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    Пенс, Клімкін і Трамп
    Пенс, Клімкін і Трамп

    Трамп оприлюднив поєднане фото з обох зустрічей

    Після проведених напередодні зустрічей з главами МЗС Росії і України президент США Дональд Трамп зробив допис про ці події на своїй твітер-сторінці.

    На додачу глава Білого дому розмістив поєднане фото з обох зустрічей."Учора, в один день я провів зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. Давайте досягнемо миру!" – написав американський лідер.

    На фото, доданому до повідомлення, зображені в одній половині – Трамп і Лавров, на іншій – український міністр Павло Клімкін поруч з президентом США в Овальному кабінеті. На обох зображеннях учасники зустрічі усміхнені, що додає позитивного враження.

    Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який перебуває з триденним візитом у Вашингтоні, в середу провів особисті зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і віце-президентом Майклом Пенсом. На обох зустрічах був також присутній посол України в США Валерій Чалий.

    Павло Клімкін США міністр
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