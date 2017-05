Трамп прокоментував зустрічі з Клімкіним і Лавровим

Трамп оприлюднив поєднане фото з обох зустрічей

Після проведених напередодні зустрічей з главами МЗС Росії і України президент США Дональд Трамп зробив допис про ці події на своїй твітер-сторінці.

На додачу глава Білого дому розмістив поєднане фото з обох зустрічей."Учора, в один день я провів зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. Давайте досягнемо миру!" – написав американський лідер.

На фото, доданому до повідомлення, зображені в одній половині – Трамп і Лавров, на іншій – український міністр Павло Клімкін поруч з президентом США в Овальному кабінеті. На обох зображеннях учасники зустрічі усміхнені, що додає позитивного враження.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який перебуває з триденним візитом у Вашингтоні, в середу провів особисті зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і віце-президентом Майклом Пенсом. На обох зустрічах був також присутній посол України в США Валерій Чалий.

Yesterday, on the same day- I had meetings with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and the FM of Ukraine, Pavlo Klimkin.#LetsMakePeace! pic.twitter.com/SPiIrJqI6G