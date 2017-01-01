Стали відомі подробиці зустрічі Клімкіна з Трампом

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Клімкін провів особисті зустрічі з Трампом і Пенсом

Клімкін провів особисті зустрічі з Трампом і Пенсом

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який перебуває з триденним візитом у Вашингтоні, в середу провів особисті зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і віце-президентом Майклом Пенсом.

Про це йдеться в повідомленні Посольства України в США.

«Президент США Дональд Трамп прийняв у Білому домі Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, де сторони обговорили подальшу підтримку України з боку Сполучених Штатів», - повідомили в українському дипломатичному представництві.

Перед цим відбулася зустріч глави українського зовнішньополітичного відомства з віце-президентом США Майклом Пенсом.

«Сторони детально обговорили розвиток ситуації на Донбасі. Павло Клімкін подякував за незмінну позицію адміністрації США в підтримці територіальної цілісності України та протидії російській агресії», - зауважується в повідомленні.

На обох зустрічах був також присутній посол України в США Валерій Чалий.

«Після проведених зустрічей з вищим керівництвом Сполучених Штатів Міністр Клімкін доповів про їх результати президенту України Петру Порошенку», - повідомили в українському посольстві.

Як повідомляв «Главком», Клімкін перебуває з триденним візитом в американській столиці.

Віце-президент США Майкл Пенс сказав главі МЗС України Павлу Клімкіну, що найкращим способом просування миру в Україні є виконання мінських домовленостей.