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    Трамп просив розвідку заперечувати змову з росіянами під час виборів - ЗМІ

    • Сьогодні, 08:22
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    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    Наразі керівництво Національної розвідки і Агентства національної безпеки цю ситуацію не коментують

    Президент США Дональд Трамп закликав розвідку публічно заперечувати будь-які докази змови між передвиборчою кампанією Трампа і росіянами.

    Про це з посиланням на Washington Post пише Reuters.

    Трамп закликав двох старших посадових осіб розвідки публічно заперечувати будь-які докази змови між його поплічниками і росіянами.

    Директор національної розвідки Ден Коутс і директор Агентства національної безпеки Майкл Роджерс відмовився виконувати прохання Трампа, тому що вони вважають його недоречним, повідомили виданню два дійсних і два колишніх чиновника.

    При цьому, за словами чиновників, розмова Трампа з Роджерсом була задокументована у внутрішній записці, написаній посадовою особою Агентства.

    Наразі керівництво Національної розвідки і Агентства національної безпеки цю ситуацію не коментують.

    Раніше повідомлялося, що в лютому Трамп під час зустрічі з Джеймсом Комі, який на той момент був директором ФБР, нібито попросив припинити розслідування щодо відносин екс-радника з нацбезпеки Майкла Флінна з Росією.

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    Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку 13 лютого через скандал про контакти з Росією.

    Як повідомлялося, міністерство юстиції США призначило колишнього директора ФБР Роберта Мюллера спеціальним радником з розслідування можливого втручання Росії в президентські вибори в 2016 році.

    Розслідування під керівництвом Мюллера у першу чергу має намір зосередитись на екс-радникові Трампа з нацбезпеки Майклі Флінні і колишньому керівникові його виборчого штабу Полі Манафорті.

    У свою чергу Флінн вирішив посилатися на п'яту поправку до Конституції США, щоб не давати свідчення, які можуть бути використані проти нього. Раніше він відмовився виконувати офіційний припис Комітету з питань розвідки Сенату США, який зобов’язує його передати всі документи та записи про зв'язки з РФ.

     

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