Трамп сам писатиме інавгураційну промову

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Трамп розповів, що вже почав готувати промову, зробивши перші начерки

Новообраний президент США Дональд Трамп хоче самостійно написати свою інавгураційну промову, взявши за зразок виступи колишніх американських президентів Рональда Рейгана і Джона Кеннеді, передає Washington Post.

Політик розповів, що вже почав готувати промову, зробивши перші начерки. У цьому йому допомагає спічрайтер Стівен Міллер, який готував промови республіканця в ході передвиборної кампанії і займе в його адміністрації посаду старшого радника з політичних питань.

«Трамп сказав, що «неймовірний стиль» Рейгана і артикуляція великих національних амбіцій Кеннеді є центральними в його підході до своєї промови, з якою він виступить 20 січня», — пише видання.