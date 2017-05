Трамп станцював «танець мечів» під час візиту в Саудівську Аравію

Держсекретар США Рекс Тіллерсон і головний стратег Стів Беннон також станцювали з лідерами країн

20 травня розпочався дводенний візит президента США Дональда Трампа в Саудівську Аравію. На офіційній церемонії в Ер-Ріяді він і король Саудівської Аравії взяли участь в традиційному «танці мечів», повідомляє Al Arabia в Twitter.

Держсекретар США Рекс Тіллерсон і головний стратег Стів Беннон теж станцювали з лідерами країн. «Танець мечів» є традиційним в Саудівській Аравії для церемоній візитів представників інших країн.

Танець ардха (танець мечів) починається з віршованого рядка, яка повторюється під барабанний бій, танцюристи в цей момент піднімають мечі в повітря. Таким чином, зазначає видання, які танцюють висловлюють свою радість і гордість. У Саудівській Аравії танець ардха раніше був пов'язаний з військовими досягненнями, але в даний час церемонія проводиться під час офіційних заходів.

Зазначимо, що Сполучені Штати Америки домовилися про підписання низки оборонних та комерційних договорів з керівництвом Саудівської Аравії.

