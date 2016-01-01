  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Трамп сумнівається у причетності Росії до хакерських атак проти США

    • 29 Грудня, 07:57
    • Розсилка

    Трамп поставив під сумнів дані національної розвідки про те, що російські хакери витягли інформацію з комп’ютерів Демократів

    Новообраний президент США Дональд Трамп сумнівається щодо втручання російських хакерів у виборчий процес. Про це повідомляє Reuters.

    Трамп поставив під сумнів дані національної розвідки про те, що російські хакери витягли інформацію з комп’ютерів Демократів та опублікували її у відкритому доступі, допомогаючи перемогти кандитату від Республіканців.

    «Я думаю, що комп’ютери дуже сильно ускладнили життя. Ціле покоління комп’ютерів призвело до того, що ніхто точно не знає, що відбувається», — прокоментував Трамп анонсовані раніше можливі санкції проти Росії у відповідь на хакерські атаки.

    апередодні The Washington Post з посиланням на високопоставлених чиновників повідомляла, що адміністрація Обами близька до того, щоб оголосити про обмежувальні заходи економічного і дипломатичного характеру проти Росії за її втручання в президентські вибори 2016 року.

    Читайте також
    кібератака Дональд Трамп
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ