Трамп сумнівається у причетності Росії до хакерських атак проти США

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Трамп поставив під сумнів дані національної розвідки про те, що російські хакери витягли інформацію з комп’ютерів Демократів

Новообраний президент США Дональд Трамп сумнівається щодо втручання російських хакерів у виборчий процес. Про це повідомляє Reuters.

Трамп поставив під сумнів дані національної розвідки про те, що російські хакери витягли інформацію з комп’ютерів Демократів та опублікували її у відкритому доступі, допомогаючи перемогти кандитату від Республіканців.

«Я думаю, що комп’ютери дуже сильно ускладнили життя. Ціле покоління комп’ютерів призвело до того, що ніхто точно не знає, що відбувається», — прокоментував Трамп анонсовані раніше можливі санкції проти Росії у відповідь на хакерські атаки.

апередодні The Washington Post з посиланням на високопоставлених чиновників повідомляла, що адміністрація Обами близька до того, щоб оголосити про обмежувальні заходи економічного і дипломатичного характеру проти Росії за її втручання в президентські вибори 2016 року.