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Дональд Трамп

Остаточне рішення американський президент прийме протягом тижня

Президент США Дональд Трамп відмовився підтвердити підтримку Паризької кліматичної угоди в підсумковому документі саміту G7 в суботу, заявивши, що протягом тижня прийме остаточне рішення, чи залишатимуться Сполучені Штати в цьому договорі.

Про це повідомило в суботу американське впливове видання The New York Times.

«Трамп не прийняв рішення після трьох днів закритих спірних дебатів та інтенсивного лобіювання з боку інших лідерів, навіть коли інші шість лідерів країн G7 підтвердили свою прихильність зниженню рівня забруднення, що призводить до глобального потепління, в спільному комюніке, опублікованому в суботу», - зазначається в повідомленні.

Лобіювання зайшло в глухий кут, а наміри Трампа щодо кліматичної угоди так і залишились неясними. Це лише підкреслило наявність розбіжностей між Сполученими Штатами та їхніми союзниками в контексті глобального екологічного договору.

Реакція була швидкою й критичною, пише видання. Директор стратегії і політики Союзу стурбованих учених Олден Мейер заявив, що «продовження президентом Трампом розмов про те, чи залишитися або вийти з Паризької угоди зробило неможливим консенсус на саміті в Таорміні щодо необхідності амбітних дій в плані клімату». Водночас, учений акцентував увагу, що Трамп «перебуває в абсолютній ізоляції».

Виконавчий директор Greenpeace International Дженніфер Морган у цьому зв'язку наголосила, що «тепер президент Трамп має повернутися до Вашингтона й прийняти правильне рішення, сприйняти серйозно виклик кліматичних змін та вжити заходів з рештою світу».

Неузгоджене комюніке G-7 забезпечило Сполученим Штатам трохи більше часу для того, щоб розв'язати внутрішні спори в Білому домі, чи потрібно виходити з Паризької угоди, пише видання. Поки ж США перебувають «у процесі перегляду своєї політики в питанні кліматичних змін та Паризької угоди».

Джерело: Укрінформ