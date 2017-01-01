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    Трамп визначився з кандидатурою міністра військово-морських сил США

    • Сьогодні, 06:55
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    Президент США Дональд Трамп
    Президент США Дональд Трамп

    Річард Спенсер п’ять років служив льотчиком у ВМС США

    Президент США Дональд Трамп висунув бізнесмена, колишнього капітана морської піхоти Річарда Спенсера на пост глави військово-морських сил країни (ВМС).

    Про це повідомляє The Hill з посиланням на Білий дім.

    «Президент Дональд Трамп висунув Річарда Спенсера на пост міністра військово-морських сил», - заявив прес-секретар президента США Шон Спайсер.

    Наразі Спенсер є співвласником інвестиційної компанії Fall Creek Management і, за інформацією Білого дому, останні 12 років працював у фінансовому секторі.

    У минулому Спенсер, кандидатуру якого має затвердити Сенат, був капітаном морської піхоти. У 1976-1981 роках він служив льотчиком у ВМС США.

    «Главком» також повідомляв, що президент США може заблокувати виступ на слуханнях в Сенаті екс-директора ФБР Джеймса Комі, призначені на наступний четвер.

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