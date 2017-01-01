Трамп за два тижні президентства став фігурантом 52 судових позовів

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Фото REUTERS Дональд Трамп

Всі позови так чи інакше стосуються нової міграційної політики США

Дональд Трамп з дня інавгурації 20 січня був згаданий в 52 судових позовах, порушених в 17 штатах у зв'язку з діями федерального уряду США. Як зазначила в зв'язку з цим телекомпанія NBC, «це разюче велике число, з огляду на те, що адміністрація Трампа перебуває при владі всього декілька днів». Для порівняння вона послалася на те, що Барак Обама в перші два тижні перебування на посаді президента був згаданий в трьох позовах в федеральних судах, а Джордж Буш-молодший і Білл Клінтон - в двох позовах кожен.

Судові позови, в яких згадано Трамп, порушені у зв'язку з політикою посилення міграційного режиму. Минулого тижня Трамп підписав ряд указів, доручивши Держдепартаменту і міністерству національної безпеки на 120 днів призупинити розміщення в США біженців з усього світу. Він також вирішив скоротити квоту на їх прийом в 2017 фінансовому році приблизно в два рази - до 50 тис. Чол. Крім того, введено обмеження терміном на 90 днів на в'їзд в США громадян Іраку, Ірану, Ємену, Лівії, Сирії, Сомалі та Судану.

«Активісти руху за громадянські права і представники мусульманських організацій відповіли на ці укази цілим шквалом судових позовів, - зазначила телекомпанія. - Генеральні прокурори в штатах Нью-Йорк, Массачусетс і Вірджинія приєдналися до тих, хто виступає проти цих указів. Позови подані також в штатах Вашингтон і Міннесота. У кожному з цих позовів стверджується, що укази порушують право на релігійну свобод».

Позов проти Трампа порушили також міська влада Сан-Франциско, протестуючи проти планів скоротити федеральні асигнування місту у разі невиконання вимог нових указів по імміграції. Прокурор Сан-Франциско Денніс Еррера, за повідомленням NCC, назвав ці укази «антиамериканськими», а прокурор штату Каліфорнія Ксав'єр Бесерра заявив, що зробить все можливе для того, щоб «законними методами зупинити будівництво стіни» на кордоні з Мексикою.

Президент США Дональд Трамп 25 січня підписав указ про будівництво стіни на кордоні з Мексикою для припинення нелегальної імміграції і заявив, що реалізація проекту почнеться негайно.

Як повідомлялось, раніше видання New York Times написало, що Трамп поводиться як людина, яка не контролює ситуацію.