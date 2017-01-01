Трейдери: Росія обмежила експорт зрідженого газу в Україну

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Російська митниця

Подібна ситуація вже спостерігалася восени минулого року

Російські митні органи відмовляються оформляти партії зрідженого газу для поставки в Україну, посилаючись на обмеження, введені Федеральною службою з технічного та експортного контролю РФ

Про це повідомили українські оператори ринку, інформує Oilnews.

«Наші авто на російських ДПС «розвернула» митниця. Пояснюють поширенням на зріджені гази обмеження з експорту, аналогічні до діючих на дизпаливо», - розповів один з найбільших постачальників зріджених вуглеводних газів в Україні.

Відзначимо, що подібна ситуація вже виникала у вересні 2016 року. Однак, незабаром після перших затримок ця інформація не підтвердилася.

До слова, Нацкомісія хоче відкласти абонплату за газ для мешканців багатоповерхівок та обіцяє знизити тарифи на тепло, щоб компенсувати високу ставку абонплати за газ