Нацкомісія хоче відкласти абонплату за газ для мешканців багатоповерхівок

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Абонплата за газ

НКРЕКП також обіцяє знизити тарифи на тепло, щоб компенсувати високу ставку абонплати за газ

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) ініціюватиме зниження тарифу на централізоване опалення для мешканців багатоквартирних будинків, які використовують газові плити, щоб компенсувати підвищення тарифу на газ в результаті виділення окремої високої плати за доставку (абонплати).

Про це в ефірі одного з національних телеканалів повідомив голова Нацкомісії Дмитро Вовк.

«Ми як комісія ініціюватимемо зменшення тарифу на тепло. Таким чином сукупний рахунок у такого споживача, якщо він користується лише газовою плитою, не збільшиться», – сказав він.

Також сьогодні НКРЕКП оприлюднила повідомлення, згідно з яким планується відкласти період введення абонплати за газ для мешканців багатоквартирних будинків, які користуються лише газовими плитами. «Враховуючи соціальну значимість цього питання, НКРЕКП ініціює додатковий період для адаптації споживачів із найменшими типорозмірами (для лічильників G 1,6 у квартирах, в яких встановлена лише газова плита, – ред.) і перенесе введення окремої плати (за доставку газу – ред.) для цієї категорії споживачів до прийняття рішення щодо зниження тарифів на теплову енергію», – зазначається в повідомленні регулятора.

Як відомо, 28 березня НКРЕКП прийняла нову методику розрахунку вартості газу для кінцевого споживача, у тому числі для населення. Згідно з цим рішенням, з 1 квітня тариф на газ складатиметься з двох компонентів: ціни газу як товару (близько 6 грн за 1 куб. м) і вартості його транспортування по газотранспортній системі й розподілу за регіональними газорозподільними мережами (так звана «абонплата»). Остання розраховуватиметься, виходячи з максимальної пропускної здатності лічильника споживача.

За словами заступника начальника Департаменту з енергоефективності та енергозбереження «Нафтогазу» Олексія Хабатюка, в результаті такого рішення абонплата для тих споживачів, які мають лише газову плиту (без газового котла) і лічильник G 1,6, зросте в середньому в 1-4 рази, а для власників газових плит без лічильника – збільшиться в середньому в 5-8 разів.

Згідно з оцінками директора аналітично-дослідницького центру «Інститут міста» і експерта з питань тарифної політики в секторі ЖКГ Олександра Сергієнка, нова методика розрахунку тарифів дозволить облгазам додатково заробляти близько 7,7 млрд грн на рік.

Після цього 3 квітня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що направить НКРЕКП офіційне звернення з вимогою переглянути рішення про введення абонплати за газ для населення. В цей же день Нацкомісія заявила, що звернеться до Кабміну з пропозицією вжити заходів для недопущення зростання кінцевого тарифу на газ для населення.

Раніше керівник Нацкомісії Дмитро Вовк відреагував на вимоги прем'єра. Напередодні він заявив, що він проти скасування абонплати. За його версією, здорожчання буде не втричі, а лише вдвічі. І його можна ще зменшити.



Джерело: УНІАН